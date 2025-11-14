CMSA＝中国載人航天工程弁公室（中国有人宇宙プロジェクト弁公室）は2025年11月14日付で、宇宙船「神舟20号」のクルーが別の宇宙船「神舟21号」で地球に無事帰還したと発表しました。スペースデブリ衝突の可能性を考慮して帰路の宇宙船を変更【▲ 東風着陸場に着陸した宇宙船「神舟21号」の帰還モジュール（Credit: CMSA）】帰還したのは中国の陳冬（ちん・とう）宇宙飛行士、陳中瑞（ちん・ちゅうずい）宇宙飛行士、王傑（おう・