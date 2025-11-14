元ロッテ、オリックス監督の西村徳文氏（65）が、高橋慶彦氏（68）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。一塁ベースコーチの人選の重要性を解説した。西村氏のロッテ監督時代、一塁コーチは高橋氏にお願いしていた。高橋氏は「俺がやったのは“あと半歩”前に出すこと。そのために背中を押してあげた」と振り返った。西村氏は「それまでファーストコーチは誰でもいいという風潮があった。打撃コーチが担当したりした。