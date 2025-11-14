貴重な追加点を挙げた日本代表MF堂安律は2-0の勝利を収めた試合後のフラッシュインタビューで「得点という結果でチームに貢献できて良かった」と振り返った。堂安の左足が火を吹いたのは、1-0とリードして迎えた後半15分だった。MF久保建英からパスを呼び込んでPA内右で受けると、対面する相手との駆け引きを制して左足でフィニッシュ。ニアサイドを抜いたボールがネットを揺らし、チーム2点目を記録。最終予選ノーゴールだっ