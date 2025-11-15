【キリンチャレンジ杯】(豊田ス)日本 2-0(前半1-0)ガーナ<得点者>[日]南野拓実(16分)、堂安律(60分)主審:ベンジャミン・エイブラハム副審:ブラッドリー・ライト、マー・ジー├森保J、南野&堂安弾でガーナ撃破!! 後藤&北野がA代表デビュー、早川&安藤ら国内組台頭で充実の白星├新ユニ第1号ゴールは腕章巻いた南野拓実!! アフリカ勢にも快勝「高い強度で試合に入っていくことを意識した」├元同僚のフランシスが