[11.14 キリンチャレンジ杯 日本 2-0 ガーナ 豊田ス]キャプテンマークを巻いたMF南野拓実が国際親善試合で2戦連発となる先制点を奪い、日本代表の快勝を導いた。ワールドカップでも着用する新ユニフォームでの初戦となったガーナ戦。南野はスコアレスの前半16分、MF佐野海舟が中央右寄りを前進したところで左にポジションを取ってパスを引き出す。冷静にトラップするとGKとの1対1を制すゴール右へのシュートで先制点。これが木