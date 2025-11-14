[11.14 キリンチャレンジ杯 日本 2-0 ガーナ 豊田ス]ワールドカップ出場国に対し、勝利を収めた。日本代表はガーナを2-0で撃破。森保一監督は「W杯に向けて、いい準備になった強化試合になった」と振り返った。北中米W杯アフリカ予選を8勝1分1敗の好成績で勝ち抜いた強豪国を相手に、完璧な試合運びをした。守備を固めてきたガーナに対し、日本は冷静な攻撃を展開。前半16分に南野拓実、後半20分には堂安律がゴールを決めた。