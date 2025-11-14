[11.14 キリンチャレンジ杯 日本 2-0 ガーナ 豊田ス]日本代表は14日、キリンチャレンジカップでガーナ代表と対戦し、2-0で勝利した。前半16分、ゲームキャプテンのMF南野拓実が歴代8位タイの通算26ゴール目を挙げ、先制に成功すると、後半20分にウイングバック起用のMF堂安律が1年半ぶりの代表弾。10月のブラジル戦に続いてW杯出場国を相手に2連勝を果たした。終盤にはFW後藤啓介とMF北野颯太もA代表デビューを飾るなど、経験も