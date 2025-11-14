JO1が10月22日にリリースした10枚目のシングル「Handz In My Pocket」より、収録曲「Just Say Yes」の Track Videoを公開した。「Just Say Yes」は華やかなピアノの旋律と、感傷的なメロディーが印象的なラブソングで、メンバーの優しい歌声が “告白の返事を待つドキドキ感”をいっそう引き立てている。Track Videoでは、好きな人という大切な存在 を“卵”に見立てたユニークな表現を用い、相手とのかけひきに悩んでいる様子を描