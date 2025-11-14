時速36kmが、11月5日にリリースした新曲「Gazer」のミュージックビデオを公開した。ミュージックビデオの監督はhamaibaが務めた。子どもが空想の中で作り出した宇宙のように、星が飾られた空間で、光と影の中に見どころあるメンバーの演奏シーンが広がっている。本楽曲は、信じる対象の価値が変わっても、その行為が自分自身の価値であるというテーマを歌っている。演奏シーンと合わせて、ぜひ楽曲の魅力を感じてほしい。新曲「Gaz