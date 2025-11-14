全国の警察で唯一火災への予防や初期消火の業務を担う皇宮警察が、皇居内で消火活動の競技会を開催しました。皇宮警察では、天皇皇后両陛下のお住まいである御所や儀式や行事が行われる宮殿などがある皇居内という特殊性や歴史的な背景をもとに、全国の警察で唯一、火災への予防や初期の消火活動を行っています。この活動は「消防」とは呼ばず、皇宮警察では「警防」と呼び広い意味の警備の中に火災への対応も含まれるとして日々、