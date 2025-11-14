イルミネーションが点灯する園内＝１３日、さがみ湖ＭＯＲＩＭＯＲＩ関東最大級を誇る６００万球のＬＥＤライトによるイルミネーションイベント「さがみ湖イルミリオン」が１５日から、リゾート施設「さがみ湖ＭＯＲＩＭＯＲＩ」（相模原市緑区）で始まる。これに先立ち報道陣向けに１３日公開され、全長２５０メートルの「虹のリフト」の斜面などがさまざまな色の光で彩られた。同イルミネーションは２００９年に始まり、