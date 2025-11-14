¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à»³Ìî¤·¤é¤¹(@shirasu00mori)¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ÂÂÎ¸³¤äÃÎ¿Í¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¤òSNS¤ÇÈ¯É½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯6·î¤Þ¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö»ä¤¬ÊüÃÖ»Ò¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎÏÃ¡×¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤Î´Ä¶­¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¤·¤ª¤ê¤Á¤ã¤ó¤¬½¡¶µ»ÜÀß¤ØÍÂ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤­¤Î½ÐÍè»ö¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ê2»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë»³Ìî¤·¤é¤¹¤µ¤ó¤ËÊì¿Æ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸«²ò¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¢¨ËÜºî¤Ë¤Ï