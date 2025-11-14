ＭＢＳの清水麻椰アナウンサーが１４日までにＳＮＳを更新。大人気キャラクターとのツーショット公開した。自身のインスタグラムに「プレバトのスタジオにキティちゃんが遊びにきてくれました」と記し、続けて「か、か、かわいい〜〜〜〜〜〜！！！！！！！！みんなメロメロで、私も満面の笑みでツーショットいただきました…！」とつづり、番組で共演したハローキティとのツーショットとともに投稿した。この投稿に「おふ