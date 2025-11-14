４児ママでモデルの山田優が１４日、私服スタイルのポイントを自身のＳＮＳで明かした。「撮影の後にカフェへこういうひとときが活力に繋がります♡♡」と切り出し、「ブラックのジャケットとハーフパンツのセットアップはきちんと見えるのに、程よく力の抜けたスタイルにも見えるのが流石です足元はブーツで引き締めてみました！」とエルメスのショートブーツで引き締めたハーフパンツ＆ジャケットの私服コーデ