なにわ男子の高橋恭平が「FRAGRANCE Person of the Year」に選出され14日、都内で行われた香りの祭典「FRAGRANCE DAY 2025」内の授賞式に登場した。なにわ男子の高橋恭平高橋は独特なデザインの黒のジャケット姿で登場。「賞をいただけて光栄ですし、香水が大好きだったのでうれしい限りです、ありがとうございます」と受賞の喜びを語った。フレグランスの普段の楽しみ方を聞かれた高橋は、「ラフなスタイルで行きたいなってときは