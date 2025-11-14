森保一監督が率いる日本代表は11月14日、国際親善試合でガーナ代表と豊田スタジアムで対戦した。16分に南野拓実が先制点を決めると、60分には堂安律が追加点を挙げる。このままリードを守り抜き、２−０で勝利した。試合後のフラッシュインタビューで、森保監督は「個の強い相手が組織的に守備固めをしてきたことで、どうやって崩していくかというワールドカップに向けて良い準備になった」と振り返った。 チャンスを