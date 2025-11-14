日本郵政グループは、一年間の業績予想を下方修正しました。日本郵政グループ根岸一行社長「業績予想の下方修正したことは忸怩（じくじ）たる思い、これにつきます」日本郵政グループは今年度、一年間の純利益の予想を前回の3800億円から600億円下方修正し、3200億円になると発表しました。グループの日本郵便で、配送員の飲酒の有無などの確認を怠る「不適切な点呼」が問題となり、一部で顧客離れが見られることなどが影響して