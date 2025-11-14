俳優の益岡徹さん（69）が13日、肺炎のため92歳で亡くなった仲代達矢さんの通夜に参列し、恩師である仲代さんをしのびました。仲代さんと妻で俳優の宮崎恭子さんが設立した俳優を育成する『無名塾』の出身の益岡さん。通夜の参列後に取材に応じ、“仲代さんはどんな方でしたか”と聞かれると「人間のいろいろな面というものを持ってらっしゃって、とても自分にとっては年数的なことで考えても先生だし、だけど先生という言い方を最