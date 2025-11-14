【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 2−0 ガーナ代表（11月14日／豊田スタジアム）【映像】佐野海舟の「レベチすぎる先制点演出」日本代表MFの佐野海舟が、圧巻の連続プレーで先制点を演出。大きな話題となっている。日本代表は11月14日、国際親善試合でガーナ代表を2−0で撃破。ダブルボランチの一角でフル出場した佐野は、持ち前のインテンシティーを随所で発揮し、攻守に絶大な貢献を果たした。16分には先制点は演出