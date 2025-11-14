フィギュアスケート女子のグランプリ（ＧＰ）シリーズ・フランス大会で初優勝した中井亜美選手（１７）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１１日、千葉県の市川市役所を訪れ、田中甲市長に快挙を報告した。中井選手は「楽しみながら演技したらすごく良い結果になって自信になった」と振り返った。中井さんは今季シニアに本格参戦し、仏大会（１０月１７〜１９日）はＧＰデビュー戦だった。カナダ大会（同３１日〜１１月２日）でも３位