サッカー・キリンチャレンジ杯日本―ガーナ（１４日・豊田スタジアム）――日本（世界ランキング１９位）はガーナ（同７３位）に２―０で快勝した。日本は１６分に南野が先制点を奪い、６０分に堂安が強烈なシュートを決めてリードを広げた。日本は１８日、国立競技場でボリビア（同７６位）と対戦する。堂安が日本代表では昨年６月以来のゴールを奪った。６０分頃、右サイドでボールをキープする久保からパスを受ける。相手