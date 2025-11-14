政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」の斉藤健一郎参院議員が１４日、国会内で会見し、立憲民主党の杉尾秀哉参院議員が１２日の参院予算委員会で「自民会派とＮＨＫ党会派が合流」との発言に抗議していたことで、杉尾氏や立憲側からの反論に応じた。杉尾氏が高市早苗首相を問いただした発言に斉藤氏はすぐさま参院選で浜田聡氏が落選したことで、ＮＨＫ党会派は消滅したことを説明。「国会の中でＮＨＫ党の会派は存在しない。自