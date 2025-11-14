【モデルプレス＝2025/11/14】1月10日にツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催される「SDGs推進 TGC しずおか 2026」（以下、TGCしずおか2026）より、追加出演者が解禁された。【写真】TGC常連29歳人気クリエイター「完成度高すぎ」コスプレ姿◆KID PHENOMENON、TGC初出演決定注目のメインアーティストに、LDH史上最大規模のオーディション『iCON Z 〜Dreams For Children〜』から誕生した7人組ダンス＆ボーカルグループで、TGC初