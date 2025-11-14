◇サッカー国際親善試合日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）得点者＝南野、堂安ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は、来年の北中米Ｗ杯出場を決めている同７３位のガーナ代表を２―０で破った。２試合連続でキャプテンマークを巻いたＭＦ南野拓実が、前半１６分に先制弾。ブラジル戦から２戦連発となる代表戦通算２６得点目を挙げ、木村和司と並んで歴代８位とした。後半１５分にもＭＦ堂安律が追加点。４試合ぶりに無失