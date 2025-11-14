日本サッカー協会の宮本恒靖会長が１４日、試合前に「サッカー日本代表『最高の景色を２０２６』アンバサダー」のキービジュアルの変更が発表された件について、ガーナ戦の試合後に言及した。報道陣から変更になった経緯について質問を受けた宮本会長は「それは、我々がちゃんと説明したいことをちゃんと説明するということになるかなと思います。我々がちゃんと伝えたいものがあるというとこです。そこだけです」と話した。