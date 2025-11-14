◇国際親善試合 日本2−0ガーナ （2025年11月14日愛知・豊田スタジアム ）サッカー日本代表（FIFAランク19位）は14日、国際親善試合でガーナ代表（同73位）と対戦し、2−0で勝利を収めた。4試合ぶり無失点で2連勝。前半16分、ゲームキャプテンを務めたMF南野拓実（30＝モナコ）が先制弾。後半15分にはMF堂安律（27＝フランクフルト）が追加点を決めた。「ペナ内で受けられたのは1回だけだったので、受けたらシュート打と