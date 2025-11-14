新潟県の花角知事は11月14日、東京電力・柏崎刈羽原発を視察しました。再稼働議論が大詰めを迎える中、安全対策や緊急時対応訓練などを確認。再稼働の是非については「肌で感じる中で判断していく」と話しました。 14日、就任直後の2018年以来7年ぶりに柏崎刈羽原発を視察した花角知事。【花角知事】「核物質防護、社内の社員の意識に関わる部分、そういったものを中心にぜひ拝見させていただきたい」【東京電力小早川智明 社長