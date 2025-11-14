10月のプロ野球ドラフト会議で指名を受けたオイシックス新潟アルビレックスBCの選手たちが球団との仮契約を結び、プロの世界で戦う決意を新たにしています。 10月のプロ野球ドラフト会議で阪神から5位指名されたオイシックス新潟アルビレックスBCの能登嵩都投手。11月13日、新潟市のホテルで球団と仮契約を結びました。【能登嵩都 投手】「阪神タイガースでプレーさせていただけるんだなという実感が改めて湧いた。で