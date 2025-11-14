サッカーJ1アルビレックス新潟は11月14日、中野幸夫社長の来年1月末での退任を発表しました。後任には元GKで現在、営業本部長を務める野澤洋輔さんが就任します。 14日、新潟市中央区のデンカビッグスワンで開かれた会見に臨んだのは、新たに社長に就任することが決まった野澤洋輔さんです。【アルビレックス新潟野澤洋輔 取締役営業本部長】「今シーズンの結果を持ちまして、J2降格という厳しい現実を迎えたこと心