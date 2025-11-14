サッカー・キリンチャレンジ杯日本―ガーナ（１４日・豊田スタジアム）――日本（世界ランキング１９位）はガーナ（同７３位）に２―０で快勝した。日本は１６分、南野が先制点を奪い、６０分に堂安が強烈なシュートを決めてリードを広げた。日本は１８日、国立競技場でボリビア（同７６位）と対戦する。指揮官、何度も拍手約２年ぶりとなるアフリカ勢との対戦は、最近課題が多かった前半に収穫があった。狙っていた速攻から