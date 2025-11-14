秋篠宮家の佳子さまは、15日から開幕する聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」の日本選手団の結団式に出席されました。佳子さまは、14日夜に「東京2025デフリンピック」の日本選手団の結団式に出席されました。会場にいる168人の日本選手が紹介されると、手話の拍手でエールを送られました。佳子さまの手話「皆様がこれまでの努力の成果を存分に発揮できるよう応援しております。また世界各地から集まった方々と、交流