警察や消防によりますと、14日午後7時半ごろ鹿児島市桜ヶ丘5丁目の駐車場で「車が燃えている」と、車を所有している30歳の会社員の男性から警察に通報が ありました。 火はおよそ30分後に消し止められ、軽乗用車を含む車3台が焼けたということです。この火事で通報した男性が救急搬送されましたが、命に別状はないということです。警察は火元の確認や当時の詳しい状況を調べています。 現場は桜丘東小学校近くの住宅街です。