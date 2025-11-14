◇国際親善試合日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は、ホームで同７３位ガーナ代表に２―０で勝利した。ガーナのオットー・アッド監督（５０）は「日本は非常に良いチームで、非常にすばらしいプレーをしましたので、勝利ということになったと思います」と称賛。「日本が攻守の転換がうまいことはわかっていたのでボールをとられてはいけないと思っていました。ボールを奪われてしまい