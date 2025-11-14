円買い優勢、ドル円は１５３円台に突入＝ロンドン為替 ＮＹ朝方はリスク回避の動きが再開している。ドル円は154.70付近の高値圏から一時153.90レベルまで下押しされた。 ドル円の下げに伴ってクロス円も軟調。ユーロ円は179.25レベル、ポンド円は202.64レベルなどに安値を広げている。 ドル相場もドル安方向に振れている。ユーロドルは1.1609付近の安値水準から一気に1.1652付近に高値を広げている。