＜大相撲十一月場所＞◇六日目◇14日◇福岡・福岡国際センター【映像】“美青年”小兵力士が披露した「美四股」美しい四股を披露した端正な顔立ちの“美青年”小兵力士が、100キロ近く重たい相手を豪快な投げで裏返した。まさかの決着に館内はどよめき、「すごい」「ようやった」と驚きの声が相次いだ。序二段五十三枚目・鶴ノ海（錣山）と序二段五十四枚目・房州山（境川）の一番。鶴ノ海は身長174.5センチ、体重79.8キロの小