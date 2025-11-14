日本保守党はきょう、おととしに結党して以来、初めてとなる党大会を開きました。日本保守党百田尚樹 代表「もし高市さんが本気で減税やりたい、そして日本を移民大国から何とか大きく見直したい、そして再エネも一旦ストップかけてしまいたいと、そういう思いがあるなら、私たち日本保守党は協力を全く惜しみません。日本が豊かで強くなるためなら私はどんなことでもいたします」都内で開かれた日本保守党の党大会のあいさ