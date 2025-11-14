秋田県で市街地への相次ぐクマの出没が、観光業、飲食業に深刻な打撃を与えている。例年なら秋の紅葉シーズンでにぎわう季節だが、舞妓（まいこ）の活動が制限されたり、店の予約が減少したりしている。年末のかき入れ時でもある忘年会の時期も迫り、関係者らは「いつまで続くのか」と気をもんでいる。（橋立大駿、浅水智紀）あきた舞妓の育成や派遣などを行う秋田市の舞妓事業会社「せん」の総支配人・工藤実さん（５５）は「