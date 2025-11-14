プロ野球ドラフト会議で巨人に育成5位で指名されたオイシックスの知念大成選手が球団と仮契約を結びました。「ジャイアンツが優勝できるよう必死になって頑張りたい」と決意を述べています。11月14日、巨人との入団交渉に臨み仮契約を結んだオイシックスの知念大成選手。支度金は推定290万円、年俸は推定400万円で、背番号は「003」に決定したということです。〈巨人と仮契約知念大成選手〉「いろんなことがあったのでそういうの