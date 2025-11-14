異常な食欲も肌荒れも、顔の形が変わったのも。すべて難病治療の副作用!?ドッキリ？難病治療中に届いた漫画編集者からのオファー／腸よ鼻よ02（1）難病治療中でも、漫画家の夢に向かって全力投球！専門学校に通い漫画家を目指していた島袋全優さんが発症したのは、1万人に1人といわれる難病特定疾患である潰瘍性大腸炎。休学して闘病に専念するも、漫画家になる夢は諦めない！それどころか、持ち込んだ漫画が出版社の目に留まり、