11月14日、日本代表は国際親善試合でガーナ代表と豊田スタジアムで対戦。２−０で勝利を収めた。先制点は開始16分に生まれる。佐野海舟の正確なラストパスを受けた南野拓実が、右足でゴールに流し込む。さらに後半、60分に堂安律がカットインから左足シュートでネットを揺らした。 試合後のフラッシュインタビューで、先制弾の南野は「海舟から良いパスが来たので、得点することができて良かったです」と振り返る。身体