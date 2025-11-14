14日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比500円安の4万9830円と急落。日経平均株価の現物終値5万376.53円に対しては546.53円安。出来高は7044枚となっている。 TOPIX先物期近は3335ポイントと前日比18.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.81ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 4983