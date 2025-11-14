中国の人工知能（AI）スタートアップ、DeepSeek（ディープシーク）の有名研究者が小米（シャオミ）に移籍したことが、中国SNSの微博（ウェイボー）で話題になった。その研究者とは、北京師範大学でコンピューターサイエンスを学び、北京大学で計算言語学を専攻して修士号を取得するなどの経歴を持つ羅福莉（ルゥオ・フーリー）氏。中国メディアによると、羅氏は12日、SNSに「知能は必ずや言語から物理世界へとまい進するでしょう。