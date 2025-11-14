ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」の今後の配信ラインナップを紹介するイベント「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」が13日、香港ディズニーランド・ホテルで開催された。年末から2026年に配信される韓国ドラマのラインナップを続々と発表。新しく配信となる作品の情報や場面写真も公開された。【写真】2026年下期独占配信の『幻惑の恋』ではスジのミステリアスなショットが公開20