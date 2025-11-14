名誉毀損の疑いで逮捕されたNHK党の党首・立花孝志容疑者がこれまでの主張から一転し、容疑を認めて遺族側に示談を申し入れたことがわかりました。遺族側は拒否したということです。NHK党の党首・立花孝志容疑者は、ことし1月に亡くなった竹内英明元兵庫県議について、街頭活動やSNSでウソの発言を繰り返すなどし、名誉を傷つけた疑いがもたれています。立花容疑者は警察の調べに対し、「発言した事実について争うつもりはありませ