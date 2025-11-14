「国際親善試合、日本代表２−０ガーナ代表」（１４日、豊田スタジアム）ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は同７３位のガーナ代表に２−０で快勝した。１０月のブラジル戦に続き、２連勝を飾った。試合後、完封負けに終わったガーナのオット０・アッド監督は「日本はとても素晴らしいプレーをした。当然の勝利」と、日本を称え、「試合全体として（ボール）保持率は同じくらいだったが、シュートの数で日本に負けてしまった。そ