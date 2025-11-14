【ワシントン＝中根圭一】米宇宙企業ブルーオリジンは１３日、新型ロケット「ニューグレン」をフロリダ州のケープカナベラル宇宙軍基地から打ち上げた。米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の火星探査機「エスカペード」を予定の軌道に投入し、打ち上げは成功した。打ち上げ成功は１月に続き２回目で、打ち上げ後に分離した第１段ロケットを洋上の船に着地させて回収することにも成功した。第１段ロケットを回収、再使用することで、打ち