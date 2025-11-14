?±ê¤ÎÈôÎ¶?Æ£ÇÈÃ¤¼¤¡Ê£·£±¡Ë¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ö¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×£±£´Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤ÎÀ¬Ìð³Ø¡Ê£´£°¡Ë¤¬£Ì£Å£Ï£Î£Á¡Ê£³£²¡Ë¤È¤Î½é¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç´ÓÏ½¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï£±£¹£¹£µÇ¯¤ËÆ£ÇÈ¤¬´úÍÈ¤²¤·¤¿¡ÖÌµ²æ¡×¤¬¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÄÂÎ¤¬Ìµ²æ¤ò´§¤¹¤ëÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï£²£°£°£·Ç¯£±£²·î£±£³Æü¸å³Ú±àÂç²ñ°ÊÍè¡¢Ìó£±£¸Ç¯¤Ö¤ê¡££°£·Ç¯£´·î¤Ë¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÁ°¿ÈÃÄÂÎ¡ÖÌµ²æ¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥×¥í¥ì