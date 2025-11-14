ＰＥＡＫＳＰＯＴ所属のアイドルグループ「ｌｏｇｙｏｕ（ログユー）」が、デビュー曲「ＢｅｙｏｎｄｔｈｅＤｒｅａｍ」を１４日、配信リリースした。ｌｏｇｙｏｕはアイドル、俳優、モデルなど、ジャンルを問わずこれまでに芸能活動を経験したメンバーが集い、新たなアイドル像を追求するアソビシステムによるプロジェクト「ＰＥＡＫＳＰＯＴ」に所属する８人組ガールズグループ。グループ名は「あなた（ｙｏｕ）