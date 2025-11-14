【限定グッズ】 受注期間：11月14日22時～12月8日17時 価格：660円～ viviONは、同社の総合バラエティーストア「viviON BLUE」にて、「勝利の女神：NIKKE」より「紅蓮」をモチーフにした限定グッズの受注販売を実施する。受注期間は11月14日22時より12月8日17時まで。 ラインナップは紅蓮のASMR作品「泥中の蓮、清らな静寂を君と。」のメインビジュア