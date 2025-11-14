【モデルプレス＝2025/11/14】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。飛鳥、なな、かな、たお、たまごあゆみ、ひより、マリアにインタビューを実施し、肌施術について調査した。【写真】美人キャバ嬢から注目度No.1の肌施術◆人気キャスト7人が最も注目する肌施術1位：リジュラン飛鳥：肌にハリが出て、すごく効果的でした。たお：肌が明